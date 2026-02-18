Um incêndio atingiu uma casa de ração no distrito de Dias Tavares, em Juiz de Fora, na madrugada desta quarta-feira (18). Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram, o fogo já consumia grande parte do material armazenado no estabelecimento, devido à alta concentração de calor. Moradores da região arrombaram o portão e iniciaram o combate às chamas antes da chegada dos militares.

FOTO: CBMMG - Reprodução

A guarnição conseguiu controlar o incêndio e realizar o trabalho de rescaldo para evitar que o fogo voltasse. Segundo a corporação, não houve comprometimento estrutural do imóvel, que possui um pavimento.

O proprietário foi acionado, esteve no local e assumiu a responsabilidade pelo estabelecimento. As causas do incêndio ainda serão apuradas.