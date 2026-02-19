Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira (18), em um apartamento no 8º andar de um prédio na Avenida Itamar Franco, em Juiz de Fora. O fogo começou na cozinha e atingiu parte de uma geladeira e um armário de madeira.

Antes da chegada das viaturas, um bombeiro militar que estava de folga e mora no edifício conseguiu controlar as chamas utilizando três extintores disponíveis no prédio. Graças à atuação rápida, o incêndio não se espalhou para outros cômodos e não tomou grandes proporções.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao ter contato com a fumaça, o militar precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar para monitoramento. Ele segue em observação, está estável e sem gravidade aparente.

Quando as equipes chegaram ao local, o fogo já estava debelado. Não houve registro de outros feridos e não foi necessário acionar a Defesa Civil, já que não foram identificados riscos estruturais à edificação.

