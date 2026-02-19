Um adolescente de 17 anos ficou ferido após prender a mão em uma máquina de moer carne na tarde desta quarta-feira (18), na Estrada do Caracol, no Bairro Industrial, em Juiz de Fora.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem sofreu esmagamento na mão e no antebraço direitos. Ele foi socorrido no local, estava consciente no momento do atendimento e foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) para avaliação e cuidados médicos.

