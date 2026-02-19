O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), apresentaram nesta quinta-feira (19) um pacote de investimentos de R$ 14 milhões destinado à melhoria da infraestrutura do Distrito Industrial de Juiz de Fora.

Durante coletiva realizada na manhã, os gestores detalharam que os recursos serão aplicados em obras de drenagem, pavimentação e iluminação na 4ª etapa do polo industrial da cidade, área considerada estratégica para a atração de novas empresas e fortalecimento econômico local.

Segundo os anúncios, o objetivo das melhorias é corrigir deficiências estruturais e ampliar as condições de operação para as mais de cem indústrias já instaladas na região. Parte das intervenções visa ainda aumentar a segurança e melhorar a logística interna do complexo.

A agenda em Juiz de Fora integra um roteiro regional que contempla ainda compromissos em outras cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, como Ponte Nova e São João del-Rei, onde estão previstos anúncios de recursos voltados à infraestrutura viária e logística.

A iniciativa contou com apoio da vereadora Roberta Lopes (PL), que participou da articulação local do evento. Até o momento, a gestão municipal não se manifestou oficialmente sobre a implementação das obras.

