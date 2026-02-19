A Praça CEU realiza neste sábado (21) o CarnaCEU, com uma programação gratuita de “ressaca de Carnaval” voltada para todas as idades. As atividades acontecem das 14h às 17h, na quadra do espaço.

Segundo a Prefeitura, a programação terá início às 14h, com o Bailinho de Carnaval Infantil, que contará com brincadeiras, serpentinas e confetes. Também haverá pintura facial para as crianças e distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

Às 14h30, será realizado o Desfile de Fantasias, com a participação das crianças e famílias presentes. A atividade contará com votação e premiação da Melhor Fantasia, incentivando a criatividade e a integração do público.

Encerrando a programação, às 15h, o Grupo Trovão da Roza se apresenta com repertório carnavalesco para animar o público.

A Praça CEU está localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899, no bairro Benfica.

Tags:

Carnaval | Ressaca