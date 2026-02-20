A forte chuva que atingiu Juiz de Fora na noite desta quinta-feira (19) provocou alagamentos em diversos bairros, interdições de vias, queda de árvores e a elevação rápida do nível do Rio Paraibuna. Em menos de uma hora, o rio subiu 1,4 metro e chegou a 3 metros na medição realizada na Ponte Vermelha.

Segundo a Defesa Civil de Juiz de Fora, foram registrados pontos de alagamento nas ruas Feliciano Pena, que precisou ser fechada,, Thomas Gonzaga (Francisco Bernardino), Joana D’Arc (Santa Cruz) e Benjamin Guimarães (Democrata). Também houve registros em trechos da avenida JK, avenida Rio Branco (próximo ao Bahamas São Vicente e no Alto dos Passos), Largo do Riachuelo e rua Padre Café, no cruzamento com Cândido Tostes. Ao longo da noite, parte dos alagamentos se dissipou, permanecendo apenas pontos isolados.

O órgão também informou um processo de erosão no Acesso Norte, na altura da Imbel, com interdição do trânsito. A rua Lúcio Bittencourt foi fechada preventivamente, embora o Córrego Humaitá tenha permanecido dentro da calha.

Em menos de 30 minutos, a estação do Milho Branco registrou 46 milímetros de chuva. Em uma hora, os maiores volumes foram contabilizados em Milho Branco (57,30 mm), São Judas (50,50 mm), Graminha (49,58 mm) e Santa Rita (44,09 mm), além de índices elevados no Centro, Lourdes, Monte Castelo e Ipiranga.

O Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências de queda de árvores. No bairro Santa Cruz, uma árvore de médio porte caiu sobre a rede elétrica, exigindo atuação da Companhia Energética de Minas Gerais. Após a liberação da área, os militares realizaram o corte e a desobstrução da via.

No bairro Granjas Betel, uma árvore de médio porte e parte de um bambuzal caíram sobre a rodovia, provocando obstrução parcial da pista. Foi necessária a interdição parcial da via para o corte e posterior liberação total do trecho.

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a redobrar a atenção, especialmente na região Norte, onde o sistema de chuva apresentou maior intensidade.

INMET emite alertas de chuvas intensas para esta sexta-feira (20)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou dois avisos de chuvas intensas válidos para esta sexta-feira (20).

O primeiro alerta é de grau de severidade Perigo, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O segundo aviso é classificado como Perigo Potencial, indicando chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, com ventos de 40 a 60 km/h e baixo risco de ocorrências associadas.

O INMET orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, desligue aparelhos elétricos da tomada. Informações adicionais podem ser obtidas junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).

Alagamentos | Chuva | queda de árvores