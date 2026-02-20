Estão abertas as datas para escolas e instituições interessadas em agendar visitas guiadas e atividades no Complexo Aquático do Parque Municipal de Juiz de Fora. O período disponível vai de 3 de março a 3 de julho, e o agendamento deve ser feito pelo e-mail visitaparquemunicipaljf@gmail.com.



As visitas guiadas incluem atividades de educação ambiental, contato com a natureza e informações sobre a história do espaço. Em 2025, o parque recebeu 247 instituições, somando mais de 18 mil participantes, principalmente estudantes de Juiz de Fora e de cidades da região.

Para solicitar o agendamento, é necessário informar o nome da instituição, contato do responsável, e-mail, número de participantes, faixa etária do grupo e quantidade de acompanhantes, como professores ou tutores. Após a análise, a equipe do parque sugere o roteiro mais adequado e organiza atividades educativas.

O Complexo Aquático também está com agenda aberta. As visitas ocorrem às quartas e sextas-feiras, em dois horários, às 8h30 e às 13h30. O uso das piscinas é acompanhado por profissionais do parque, com apoio obrigatório dos responsáveis. É exigido traje de banho para participantes e acompanhantes.

Tanto para as visitas guiadas quanto para o Complexo Aquático, o limite é de até 50 pessoas por horário. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (32) 3241-6532 e (32) 3690-3655 ou pelo Instagram @parquemunicipaljf.

