Um acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (20) na Avenida Juscelino Kubitschek, nas proximidades do Bairro Barbosa Lage, em Juiz de Fora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um Nissan Versa com três ocupantes, de 21 e 22 anos, tentou realizar uma ultrapassagem quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou. O condutor relatou que a direção teria travado antes do acidente. Apesar da dinâmica, ninguém se feriu.

Na sequência, um Fiat Uno que trafegava logo atrás freou bruscamente, sendo atingido por uma motocicleta. O motorista do carro não se feriu, mas o motociclista sofreu lesões, recebeu atendimento do Samu no local e foi encaminhado ao hospital.

Os bombeiros também contiveram um vazamento de combustível na pista. A via segue com meia pista interditada até a retirada do veículo e liberação total do trecho.

