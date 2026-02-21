O Museu Mariano Procópio (Mapro) abriu inscrições para mais uma edição do projeto “Histórias Noturnas no Museu”, com visita guiada à Villa Ferreira Lage, na próxima quinta-feira (26), às 19h.

As inscrições devem ser feitas on-line pela plataforma Sympla, a partir das 18h30 desta sexta-feira (20), e as vagas são limitadas.

A atividade integra a programação da 15ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas e será conduzida pela equipe técnica da Fundação, que apresentará a história da edificação e curiosidades sobre a família Ferreira Lage, reconhecida por sua relevância cultural e política em Minas Gerais.

