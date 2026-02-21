Um deslizamento de terra atingiu uma residência na Rua Nicolau Capelli, no bairro Cerâmica, em Juiz de Fora, na manhã deste sábado (21), por volta das 6h50. Uma mulher adulta foi soterrada, mas conseguiu sair dos escombros antes da chegada do socorro e foi encaminhada ao hospital com dores na região cervical, na coluna e nos membros inferiores.

Segundo o Corpo de Bombeiros, outras três pessoas que moram no imóvel não foram atingidas. O deslizamento teria sido provocado por terra vinda de uma pedreira aos fundos da casa, e as chuvas podem ter contribuído para o incidente.

A residência foi interditada e os moradores estão desalojados. Outra casa próxima foi evacuada preventivamente, e a Defesa Civil realizará vistorias em imóveis vizinhos.

