O Corpo de Bombeiros atendeu diversas ocorrências provocadas pelas fortes chuvas registradas na noite deste domingo (por volta das 19h) em Juiz de Fora. No bairro Vale do Ipê, um barranco deslizou sobre um córrego, represando a água e colocando em risco o muro de uma residência. A Defesa Civil foi acionada para vistoria técnica.

Três casos de alagamento com pessoas ilhadas foram registrados nos bairros Cerâmica, Monte Castelo e Democrata. Cerca de 15 pessoas foram resgatadas e levadas para locais seguros, sem registro de feridos. No bairro Democrata, um ônibus ficou ilhado com quatro ocupantes, que foram retirados em segurança.

No bairro Previdenciários, o desabamento de um muro atingiu uma residência e deixou dois imóveis vizinhos em risco. Os moradores foram orientados a deixar as casas de forma preventiva, e a área foi isolada para avaliação da Defesa Civil.

