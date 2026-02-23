A Polícia Militar atendeu, na tarde de sábado (21), uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro Nova Cidade, em Barbacena. A vítima, um homem de 39 anos, foi encontrada sem vida em uma residência, e o óbito foi confirmado pelo Samu.

Segundo a mãe, o crime teria ocorrido na noite anterior, após desentendimento entre os irmãos. No local, os militares observaram sangramento nasal na vítima e indícios de alteração e limpeza do ambiente.

Durante rastreamento, o suspeito, de 33 anos, irmão da vítima, foi localizado escondido em uma área de mata. Ele apresentava comportamento agressivo e chegou a ameaçar a mãe com uma faca, sendo contido pelos policiais.

Diante dos indícios e contradições nas versões, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O corpo foi levado ao IML para exames periciais.

Tags:

Homem | Preso