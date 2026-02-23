Fevereiro de 2026 entrou para a história como o mês mais chuvoso já registrado em Juiz de Fora. Até as 10h desta segunda-feira (23), o acumulado chegou a 460,4 milímetros, superando o antigo recorde de 456 milímetros, registrado em 1988. O volume corresponde a 270% do esperado para o período, cuja média histórica é de 170,3 milímetros.

Segundo a Defesa Civil de Juiz de Fora, também houve recorde no número de atendimentos. 432 ocorrências no mês, acima das 352 registradas em fevereiro de 1988.

Somente nesse domingo (22), na região do campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, choveu 70 milímetros em apenas uma hora, quase 42% da média prevista para todo o mês. Antes mesmo desse temporal, o acumulado mensal já estava 170% acima do esperado.

A concentração de chuva em curto intervalo, principalmente na Cidade Alta, provocou inundações e alagamentos nos bairros Democrata e Mariano Procópio. Na Rua Feliciano Pena, a água chegou a cerca de um metro na parte externa de imóveis e invadiu residências. Em duas horas, os acumulados chegaram a 81 milímetros na Cidade Universitária, 70,2 milímetros no Ipiranga, 49,2 milímetros no Centro, 43,3 milímetros no Milho Branco e 41,8 milímetros no Monte Castelo.