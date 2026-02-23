Após oito dias de atendimento especial na Rodoviária durante o Carnaval, o Vacimóvel retoma a programação regular em Juiz de Fora. Entre os dias 25 e 28 de fevereiro, a unidade móvel de vacinação estará em dois shoppings e no Centro da cidade, com aplicação gratuita de dez vacinas previstas no calendário do Ministério da Saúde.

No dia 25 de fevereiro, o atendimento será no estacionamento do Independência Shopping, no bairro Cascatinha, das 9h às 16h. No dia 27, o Vacimóvel estará no estacionamento do Shopping Jardim Norte, no bairro São Dimas, também das 9h às 16h. Já no dia 28, sábado, a vacinação ocorre no Largo do Riachuelo, no Centro, das 8h às 12h.

Para receber a dose, é recomendável apresentar documento de identidade e cartão de vacinação. A ausência desses documentos não impede o atendimento, desde que o cidadão informe dados como CPF e data de nascimento para cadastro.

Serão oferecidas as vacinas contra influenza (gripe), covid-19, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), dTpa (difteria, tétano e coqueluche), hepatite B, dupla adulto (difteria e tétano), febre amarela, HPV, meningite e contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite.

Cada imunizante possui público-alvo específico. A vacina contra a gripe está liberada para pessoas a partir de seis meses de idade. A de covid-19 é destinada a idosos, gestantes e grupos prioritários. A tríplice viral atende crianças a partir de 12 meses e adultos até 59 anos sem duas doses comprovadas. Já a vacina contra febre amarela é indicada para pessoas de 9 meses a 59 anos.

A dTpa é aplicada em gestantes, enquanto as vacinas contra hepatite B e dupla adulto podem ser administradas em todas as idades, mediante avaliação da caderneta. A vacina contra HPV é destinada a pessoas de 9 a 19 anos e a grupos especiais até 45 anos. A de meningite contempla crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. A vacina contra o VSR é indicada para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez.

Alguns grupos específicos precisam apresentar laudo ou atestado médico recente, além de documentos que comprovem a condição de saúde ou o vínculo com o público prioritário.

A vacinação também segue disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h, e aos sábados, das 8h às 11h. Nas unidades, além da atualização da caderneta, são oferecidas vacinas que não integram a lista disponível no Vacimóvel.

