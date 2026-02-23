O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) publicou no sábado (21) a segunda convocação do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Motorista de Veículo Pesado I. Foram chamados os candidatos classificados entre a 23ª e a 40ª colocação no Edital nº 003/2025.

A prova prática, de caráter eliminatório, está marcada para esta quarta-feira (25), às 8h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, na Rua Eugênio do Nascimento, nº 3837, bairro Aeroporto. Os convocados devem comparecer no horário indicado e apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme exigido no edital. A ausência no local, data e horário definidos implica eliminação do processo seletivo.

O resultado final da prova prática e a convocação para os exames admissionais serão divulgados posteriormente no site oficial do Demlurb.

O processo seletivo tem como objetivo reforçar o quadro de motoristas responsáveis pelos serviços de limpeza urbana no município.

Confira a lista de classificados clicando aqui.

Tags:

A | Convoca | motorista | Prova