Juiz de Fora começa a semana sob dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os avisos, válidos até sexta-feira (27), indicam grau de perigo e perigo potencial, com previsão de volumes elevados, trovoadas e ventos fortes.

O alerta de perigo prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora ou acumulados de 50 a 100 mm por dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h, com risco de alagamentos, queda de galhos, interrupção de energia elétrica e descargas atmosféricas. Já o aviso de perigo potencial indica precipitação entre 20 e 30 mm por hora, com ventos de 40 a 60 km/h.

Segunda-feira (23)

O dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã, além de trovoadas à tarde. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C, com umidade elevada, entre 80% e 100%.

Terça-feira (24)

A instabilidade continua, com possibilidade de chuva pela manhã e pancadas com trovoadas à tarde e à noite. A mínima sobe para 21°C, e a máxima permanece em 27°C.

Quarta-feira (25)

A previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. Os termômetros marcam entre 20°C e 27°C, mantendo o padrão de calor moderado e alta umidade.

Quinta-feira (26)

O tempo segue nublado, com redução gradual da temperatura. A mínima será de 19°C, e a máxima cai para 26°C.

Sexta-feira (27)

A semana termina com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas entram em declínio, variando entre 17°C e 25°C.

Orientações

Durante rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a estruturas metálicas e placas. Se possível, deve-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.