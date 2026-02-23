Uma idosa de 79 anos morreu após passar mal dentro de um ônibus na tarde desta segunda-feira (23), na Avenida dos Andradas, em Juiz de Fora.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a equipe foi acionada por volta das 13h32 para atender a ocorrência. A paciente apresentava vômitos e rebaixamento do nível de consciência ainda no interior do coletivo.

Quando os socorristas chegaram ao local, a idosa estava com pressão arterial inaudível. Ela foi encaminhada para a ambulância, mas evoluiu para uma parada cardiorrespiratória durante o atendimento.

A equipe realizou manobras de reanimação, porém a paciente não resistiu e teve o óbito confirmado no local.

