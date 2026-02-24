O Consórcio Via JF informou, na manhã desta terça-feira (24), que não realizará a soltura dos veículos operacionais devido às fortes chuvas que atingem Juiz de Fora e provocam alagamentos em diferentes pontos da cidade.

Segundo a empresa, a medida é válida apenas na manhã de hoje e tem como objetivo garantir a segurança de passageiros, colaboradores e da própria operação, diante das condições adversas das vias e do risco de novos alagamentos.

O consórcio afirmou que segue monitorando a situação em conjunto com os órgãos competentes e que novas atualizações serão divulgadas assim que houver condições seguras para a retomada da operação.