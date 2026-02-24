Diversas vias de Juiz de Fora registraram ocorrências de deslizamentos de terra, quedas de árvores e interdições após as chuvas. Confira os locais afetados:
Deslizamentos, quedas de barranco e árvores
Rua Nossa Senhora de Lourdes (Bairro Lourdes), próximo à Marbel
Avenida Deusdeth Salgado, após a distribuidora
Rua Bernardo Mascarenhas
Rua Natalino José (Serra) – casa desmoronou
Rua Eugênio Nascimento – árvore caída, próximo ao Greenville
Bairro Eldorado – barranco caiu na Rua Luiz Rocha
Bairro Marumbi – Rua Carlos Luís Reiter
Rua São João del-Rei (Bairro Nossa Senhora das Graças)
Garganta – desmoronamento registrado
Rua Sebastião Costa (Vila Alpina)
Pedra da Vila Alpina – barranco caiu
Rua Oscar Kelmer (Rua do Papi), no Olavo Costa – barranco desceu e árvore caiu
Rua Alvina de Araújo Alves (Alto Grajaú)
Vias interditadas
Subida da Borboleta
Parque Independência
Ponte Vermelha (Santa Terezinha)
Mergulhão
Rua Heitor Guimarães Vitorino
Subida para o Bairro Santo Antônio