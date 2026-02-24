Diversas vias de Juiz de Fora registraram ocorrências de deslizamentos de terra, quedas de árvores e interdições após as chuvas. Confira os locais afetados:

Deslizamentos, quedas de barranco e árvores

Rua Nossa Senhora de Lourdes (Bairro Lourdes), próximo à Marbel

Avenida Deusdeth Salgado, após a distribuidora

Rua Bernardo Mascarenhas

Rua Natalino José (Serra) – casa desmoronou

Rua Eugênio Nascimento – árvore caída, próximo ao Greenville

Bairro Eldorado – barranco caiu na Rua Luiz Rocha

Bairro Marumbi – Rua Carlos Luís Reiter

Rua São João del-Rei (Bairro Nossa Senhora das Graças)

Garganta – desmoronamento registrado

Rua Sebastião Costa (Vila Alpina)

Pedra da Vila Alpina – barranco caiu

Rua Oscar Kelmer (Rua do Papi), no Olavo Costa – barranco desceu e árvore caiu

Rua Alvina de Araújo Alves (Alto Grajaú)

Vias interditadas

Subida da Borboleta

Parque Independência

Ponte Vermelha (Santa Terezinha)

Mergulhão

Rua Heitor Guimarães Vitorino

Subida para o Bairro Santo Antônio