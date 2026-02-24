Juiz de Fora e municípios da região permanecem sob aviso de grande perigo para acumulado de chuva, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O alerta, válido até sexta-feira (27), ocorre após o volume expressivo registrado na segunda-feira (23) e início de terça-feira (24) que agravou a situação em cidades que já decretaram estado de calamidade pública.

A previsão indica chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, cenário que eleva significativamente o risco de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas, principalmente em áreas vulneráveis.

Também está em vigor aviso de chuvas intensas em grau de perigo, com possibilidade de precipitação entre 30 e 60 milímetros por hora, acumulados de até 100 milímetros por dia e ventos que podem atingir 100 km/h. Há risco de queda de energia elétrica, galhos de árvores e descargas atmosféricas.

Orientações

A recomendação é permanecer em local seguro, monitorar sinais de instabilidade em encostas e, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Durante rajadas de vento, evite abrigo sob árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas metálicas.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Tags:

Alerta | Chuva | Chuvas | Inmet