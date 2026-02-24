A menina Sofia, de 6 anos, está entre as vítimas desaparecidas após os deslizamentos registrados em Juiz de Fora, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade. O caso ocorreu no Bairro Parque Burnier, uma das áreas afetadas pelos desmoronamentos.

Segundo informações divulgadas pela família nas redes sociais, as buscas continuam no local com a atuação das equipes de resgate. Em publicação nas redes sociais, a irmã da criança informou que a família segue com esperança e agradeceu as mensagens de apoio e solidariedade recebidas desde o início das buscas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil seguem mobilizadas na região, atuando no trabalho de remoção de escombros e na tentativa de localizar vítimas desaparecidas nas áreas atingidas pelos deslizamentos.

