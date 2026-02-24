A forte chuva que atingiu Juiz de Fora provocou mortes e destruição em vários bairros. Entre as vítimas está Bernardo Lopes Dutra, conhecido como “Tomatinho”, de 11 anos. A casa onde ele morava, no Parque Burnier, um dos locais mais afetados pelo temporal, foi soterrada. O menino não resistiu.

Atacante que também atuava como ponta, Bernardo passou pelas categorias sub-9 e sub-10 do Sport Club Juiz de Fora. Pelo clube, disputou Copa Zico, Copa Livewell, Copa Alta Malícia, Liga de Juiz de Fora, Copa Bahamas de Futebol, Copa Prefeitura de Futsal, Campeonato Mineiro de Futsal 2024 sub-10 e a JF Cup 2024.

Há dois anos, ele integrava o Centro de Futebol Zico, na categoria sub-11. O gestor da instituição, Léo Beire, destacou a trajetória do garoto.

“Foi um aluno, um atleta maravilhoso, disciplinado. Além do campo e dos treinamentos, ele cultivava muita amizade e os valores que o futebol trabalha”.

Léo também enfatizou o desempenho dentro de campo. “Menino fora da curva, espetacular, muito ativo, energia lá em cima. Fazia muita diferença dentro de campo, ajudava muito a nossa equipe e também fora de campo. Era amigo de todos e todos o amavam”.

O gestor lembrou ainda a presença constante da família e as conquistas recentes. “Família muito presente, os pais sempre nos torneios e eventos. Em 2025, ele participou de duas Copas Zico, as duas Zico Desk Cup no Rio de Janeiro, da Liga de Futebol, da Copa Prefeitura de Bahamas de Futebol e da Taça Juiz de Fora, onde fez o gol do título”.

Ele também destacou o desempenho no futsal: “Foi campeão na Copa Prefeitura de Futsal, fazendo quatro gols na final”.

SOBE O NÚMERO DE MORTOS PELA CHUVA EM JUIZ DE FORA

Subiu para 22 o número de mortes confirmadas em decorrência das fortes chuvas que atingem Juiz de Fora. Até então, as autoridades haviam confirmado 16 óbitos, mas a atualização divulgada às 17h50 desta terça-feira (24), aponta o aumento no total de vítimas.

De acordo com a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estadual, mais de 3 mil pessoas estão desabrigadas no município. Somente nas últimas 24 horas, foram registradas 536 ocorrências pela Defesa Civil, envolvendo principalmente deslizamentos de terra, alagamentos, quedas de árvores e riscos estruturais em imóveis.

Equipes seguem mobilizadas em diferentes regiões da cidade para atendimento às famílias afetadas, com abrigos provisórios organizados para acolher quem precisou deixar as próprias casas. A orientação das autoridades é para que moradores evitem áreas de risco e acionem a Defesa Civil em situações de emergência.

A previsão ainda indica possibilidade de mais chuva, e o município permanece em estado de atenção. Novas atualizações devem ser divulgadas ao longo das próximas horas.

