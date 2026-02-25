Juiz de Fora está mobilizada em diferentes frentes para restabelecer a normalidade e reduzir os impactos das fortes chuvas registradas na madrugada desta terça-feira (24) que deixou até o momento 25 mortos.

Estão sendo arrecadados água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene pessoal, colchões, cobertores, travesseiros, toalhas, roupas e calçados.

Pontos oficiais de recolhimento

Prédio Sede da PJF – Av. Brasil, 2001 – térreo

Casa da Mulher – Av. Garibaldi Campinhos, 169 – Vitorino Braga

Escola Municipal Murilo Mendes – Rua Dr. Leonel Jaguaribe, 240 – Alto Grajaú

Escola Municipal Professor Nilo Camilo Ayupe – Rua Almirante Barroso, 155 – Paineiras

Shopping Jardim Norte – Av. Brasil, 6345 – Mariano Procópio

Unimed Juiz de Fora – Av. Rio Branco, 2540

Emcasa – Av. Sete de Setembro, 975 – Costa Carvalho

IF Sudeste MG – Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Bairro Fábrica

Escola Municipal Paulo Rogério dos Santos – Rua Cel. Quintão, 136 – Monte Castelo

Supermercados Bahamas – todas as lojas

Sindicato dos Bancários – Rua Batista de Oliveira, 745

Igreja Metodista em Bela Aurora – Rua Dr. Costa Reis, 380 – Ipiranga

UniAcademia – Rua Halfeld, 1.179 – Centro

Independência Shopping – Av. Presidente Itamar Franco, 3600 – Cascatinha

AACI – Rua Doutor Dias da Cruz, 487 – Nova Era

Secretaria Especial de Igualdade Racial – Av. Rio Branco, 2234 – Centro

Loja Maçônica – Rua Cândido Tostes, 212 – São Mateus

Mister Shopping – Rua Mr. Moore, 70 – Centro

Souza Gomes Imóveis – Av. Presidente Itamar Franco, 2.800 – São Mateus

Trade Hotel – Av. Presidente Itamar Franco, 3800 – Cascatinha

Shopping Alameda – Rua Morais e Castro, 300 – Passos

Salvaterra Restaurante – Av. Deusdedith Salgado, 4735 – Salvaterra

Praça de pedágio de Simão Pereira – km 819, BR-040

Sesc Mesa Brasil – Rua Carlos Chagas, 100 – São Mateus

