Juiz de Fora está mobilizada em diferentes frentes para restabelecer a normalidade e reduzir os impactos das fortes chuvas registradas na madrugada desta terça-feira (24) que deixou até o momento 25 mortos. 

Estão sendo arrecadados água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene pessoal, colchões, cobertores, travesseiros, toalhas, roupas e calçados.

Pontos oficiais de recolhimento

  • Prédio Sede da PJF – Av. Brasil, 2001 – térreo
  • Casa da Mulher – Av. Garibaldi Campinhos, 169 – Vitorino Braga
  • Escola Municipal Murilo Mendes – Rua Dr. Leonel Jaguaribe, 240 – Alto Grajaú
  • Escola Municipal Professor Nilo Camilo Ayupe – Rua Almirante Barroso, 155 – Paineiras
  • Shopping Jardim Norte – Av. Brasil, 6345 – Mariano Procópio
  • Unimed Juiz de Fora – Av. Rio Branco, 2540
  • Emcasa – Av. Sete de Setembro, 975 – Costa Carvalho
  • IF Sudeste MG – Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Bairro Fábrica
  • Escola Municipal Paulo Rogério dos Santos – Rua Cel. Quintão, 136 – Monte Castelo
  • Supermercados Bahamas – todas as lojas
  • Sindicato dos Bancários – Rua Batista de Oliveira, 745
  • Igreja Metodista em Bela Aurora – Rua Dr. Costa Reis, 380 – Ipiranga
  • UniAcademia – Rua Halfeld, 1.179 – Centro
  • Independência Shopping – Av. Presidente Itamar Franco, 3600 – Cascatinha
  • AACI – Rua Doutor Dias da Cruz, 487 – Nova Era
  • Secretaria Especial de Igualdade Racial – Av. Rio Branco, 2234 – Centro
  • Loja Maçônica – Rua Cândido Tostes, 212 – São Mateus
  • Mister Shopping – Rua Mr. Moore, 70 – Centro
  • Souza Gomes Imóveis – Av. Presidente Itamar Franco, 2.800 – São Mateus
  • Trade Hotel – Av. Presidente Itamar Franco, 3800 – Cascatinha
  • Shopping Alameda – Rua Morais e Castro, 300 – Passos
  • Salvaterra Restaurante – Av. Deusdedith Salgado, 4735 – Salvaterra
  • Praça de pedágio de Simão Pereira – km 819, BR-040
  • Sesc Mesa Brasil – Rua Carlos Chagas, 100 – São Mateus

