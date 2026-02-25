Juiz de Fora está mobilizada em diferentes frentes para restabelecer a normalidade e reduzir os impactos das fortes chuvas registradas na madrugada desta terça-feira (24) que deixou até o momento 25 mortos.
Estão sendo arrecadados água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e higiene pessoal, colchões, cobertores, travesseiros, toalhas, roupas e calçados.
Pontos oficiais de recolhimento
- Prédio Sede da PJF – Av. Brasil, 2001 – térreo
- Casa da Mulher – Av. Garibaldi Campinhos, 169 – Vitorino Braga
- Escola Municipal Murilo Mendes – Rua Dr. Leonel Jaguaribe, 240 – Alto Grajaú
- Escola Municipal Professor Nilo Camilo Ayupe – Rua Almirante Barroso, 155 – Paineiras
- Shopping Jardim Norte – Av. Brasil, 6345 – Mariano Procópio
- Unimed Juiz de Fora – Av. Rio Branco, 2540
- Emcasa – Av. Sete de Setembro, 975 – Costa Carvalho
- IF Sudeste MG – Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 – Bairro Fábrica
- Escola Municipal Paulo Rogério dos Santos – Rua Cel. Quintão, 136 – Monte Castelo
- Supermercados Bahamas – todas as lojas
- Sindicato dos Bancários – Rua Batista de Oliveira, 745
- Igreja Metodista em Bela Aurora – Rua Dr. Costa Reis, 380 – Ipiranga
- UniAcademia – Rua Halfeld, 1.179 – Centro
- Independência Shopping – Av. Presidente Itamar Franco, 3600 – Cascatinha
- AACI – Rua Doutor Dias da Cruz, 487 – Nova Era
- Secretaria Especial de Igualdade Racial – Av. Rio Branco, 2234 – Centro
- Loja Maçônica – Rua Cândido Tostes, 212 – São Mateus
- Mister Shopping – Rua Mr. Moore, 70 – Centro
- Souza Gomes Imóveis – Av. Presidente Itamar Franco, 2.800 – São Mateus
- Trade Hotel – Av. Presidente Itamar Franco, 3800 – Cascatinha
- Shopping Alameda – Rua Morais e Castro, 300 – Passos
- Salvaterra Restaurante – Av. Deusdedith Salgado, 4735 – Salvaterra
- Praça de pedágio de Simão Pereira – km 819, BR-040
- Sesc Mesa Brasil – Rua Carlos Chagas, 100 – São Mateus
