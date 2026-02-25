O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) montou, nesta quarta-feira, um ponto zero no Cemitério Municipal de Juiz de Fora para prestar atendimento aos familiares das vítimas dos desmoronamentos registrados na cidade.

De acordo com as equipes de saúde, algumas pessoas têm passado mal no local, principalmente devido ao impacto emocional provocado pela tragédia. O atendimento inclui suporte médico imediato e acolhimento aos familiares que acompanham os sepultamentos e homenagens.

A presença do SAMU faz parte da mobilização dos serviços de emergência e assistência diante da comoção causada pelos deslizamentos, que atingiram diversos bairros e deixaram vítimas e desaparecidos. Profissionais seguem de prontidão para atender ocorrências de mal-estar, crises de ansiedade e outras intercorrências relacionadas ao momento de luto coletivo.

