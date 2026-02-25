A Fundação Hemominas convocou, em caráter de urgência, a população mineira para doar sangue devido à queda nos estoques provocada pelas fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora e região. Segundo a instituição, o volume atípico de água dificultou o deslocamento de doadores e servidores, colocando os níveis de sangue em situação de alerta.

A Hemominas reforça que a manutenção dos estoques é essencial para atendimentos de urgência, emergências hospitalares e pacientes que dependem de transfusões diárias. As doações podem ser feitas em qualquer unidade da fundação, com ou sem agendamento.

Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 kg e em boas condições de saúde, mediante apresentação de documento oficial com foto e CPF. O agendamento pode ser feito pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo MGapp Cidadão.

Tags:

Doador | hemominas | sangue