O transporte coletivo urbano de Juiz de Fora segue operando em regime de segurança nesta quarta-feira (25), ainda sob os impactos das chuvas que atingiram a cidade. O atendimento permanece reduzido e está sendo ajustado conforme a situação das vias e as condições climáticas.

De acordo com a administração municipal, a medida busca garantir a segurança dos usuários diante do estado de calamidade, já que diversas ruas ainda apresentam obstruções, além da presença de máquinas e equipes de trabalho.

Atualmente, 263 veículos atendem 230 linhas, o que representa cerca de 87% do total de itinerários do sistema. Parte das linhas circula por rotas alternativas devido ao fechamento de vias importantes e às dificuldades de acesso a alguns bairros.

A orientação é para que a população evite deslocamentos desnecessários. Usuários podem acompanhar, em tempo real, a localização dos ônibus pelo aplicativo Cittamobi, que utiliza o sistema de GPS da frota.

As linhas em funcionamento abrangem diferentes regiões da cidade, incluindo as séries 100, 200, 300, 400, 500, 600 e 700, com circulação parcial ou total conforme as condições de tráfego.

A depender da evolução do cenário viário e do clima, os ônibus poderão ser recolhidos às garagens antes dos horários habituais

