As fortes chuvas registradas nos últimos dias continuam afetando o sistema de abastecimento de água em Juiz de Fora. De acordo com a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), os principais problemas estão relacionados a deslizamentos de taludes, rompimentos de redes, falta de energia elétrica e paralisações preventivas para garantir a segurança das estruturas.

O abastecimento está sendo restabelecido gradualmente, mas áreas mais altas e distantes das estações de bombeamento podem levar mais tempo para normalização. Caminhões-pipa estão atendendo regiões mais afetadas e abrigos de pessoas desalojadas.

Sistema Vitorino

Na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Vitorino/São José, o funcionamento foi retomado na tarde de terça-feira (24), e o fornecimento começa a se normalizar em bairros como Santa Cândida, Santos Anjos, Vila São Benedito, Vitorino Braga, Bosque dos Pinheiros, Cesário Alvim, Jardim do Sol, Parque ABC, São Sebastião, Vila Alpina, Vila São Bernardo, Vila São Sebastião e Bonsucesso.

Já a EEAT Vitorino/Grajaú foi religada na manhã desta quarta-feira (25), mas a retomada total ainda depende de avaliações estruturais nas elevatórias do Alto Grajaú e Santa Rita. A paralisação impacta partes do Bonfim, Grajaú, Jardim das Flores, Ladeira, Loteamento Bom Jardim e Vitorino Braga, além dos bairros Manoel Honório, Marumbi, Nossa Senhora Aparecida, Recanto das Pedras, São Tarcísio, Três Moinhos, Vila Santa Rita de Cássia e Vila Sô Neném.

A EEAT Vitorino/Linhares é a área mais afetada. Houve rompimento de rede na Rua Ângelo Biggi e a bomba foi desligada preventivamente devido a erosão próxima à elevatória. O fornecimento está comprometido em parte do Jardim das Flores, Linhares, loteamentos Bom Jardim e Popular Linhares, Recanto das Pedras e Vitorino Braga.

Outras ocorrências

No bairro Esplanada, uma queda de talude atingiu a rede de distribuição. O abastecimento foi retomado na terça-feira, mas pode haver impactos pontuais também em parte do Monte Castelo, Vale do Ipê, Vila Branca e Jardim São João.

Na EEAT Carlos Chagas, a interrupção causada por falta de energia já foi resolvida, e a operação está sendo reiniciada para regularizar o fornecimento nos bairros Carlos Chagas e Esplanada, além de parte do Jardim Cachoeira, Monte Castelo e Vila Branca.

A EEAT Parque Imperial segue paralisada desde terça-feira por falta de sucção, situação ainda em apuração. O abastecimento está comprometido no Parque Imperial, Bosque Imperial e Serro Azul.

No bairro Graminha, um deslizamento atingiu imóveis e derrubou padrões de hidrômetros. Como não foi possível realizar manutenção com segurança, o registro foi fechado, o que pode afetar temporariamente o fornecimento.

No Granjas Santo Antônio, a rede de água cedeu após deslizamento de terra na BR-267. O registro também foi fechado para evitar perdas, impactando o abastecimento na região.

A Cesama orienta a população a utilizar a água de forma consciente até que o sistema esteja totalmente normalizado.

