O Corpo de Bombeiros intensificou, nesta quarta-feira, as buscas por um jovem de 24 anos que segue desaparecido sob os escombros após os deslizamentos registrados em Juiz de Fora. As equipes atuam de forma ininterrupta nas áreas atingidas, com apoio de máquinas. Até o momento, Juiz de Fora já contabiliza 40 mortes.

No Bairro Cerâmica, a tragédia deixou cenas de profunda comoção. Um morador relatou ter perdido toda a família após o desabamento que atingiu a residência. Vizinhos que presenciaram o momento descrevem instantes de pânico e desespero.

A moradora Flávia, que vive em frente à casa que desabou, contou que tudo aconteceu de forma repentina. Segundo ela, houve muito barulho, gritos de socorro e, em poucos segundos, a estrutura cedeu completamente.

As autoridades reforçam que as buscas continuam, apesar das dificuldades causadas pelo volume de terra, instabilidade do solo e risco de novos deslizamentos, já que a previsão indica continuidade das chuvas intensas na cidade.

