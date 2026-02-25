A Polícia Civil atualizou, nesta quarta-feira (25), o número de vítimas identificadas em decorrência dos soterramentos provocados pelas fortes chuvas na Zona da Mata, com destaque para Juiz de Fora, que concentra a maior parte dos óbitos confirmados.

Segundo os dados dos Postos Médico-Legal (IML), o município de Juiz de Fora contabiliza 34 vítimas identificadas até o momento. Os trabalhos de necropsia e identificação seguem sendo realizados de forma contínua pelas equipes técnicas, com rigor nos protocolos legais.

As autoridades reforçam que os nomes das vítimas não são divulgados publicamente em respeito aos familiares, sendo as identificações comunicadas oficialmente às famílias antes de qualquer divulgação.

As equipes da perícia, do Instituto Médico-Legal e das forças de segurança permanecem mobilizadas na cidade, que ainda enfrenta alto risco geológico devido aos deslizamentos de encostas e à previsão de novas chuvas intensas. Além das buscas por desaparecidos, os trabalhos também se concentram na liberação dos corpos, apoio às famílias e suporte às demais autoridades que atuam na resposta à tragédia.

