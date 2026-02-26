O transporte coletivo urbano de Juiz de Fora permanece em operação de segurança nesta quinta-feira, 26, ainda sob os impactos das chuvas. O atendimento está reduzido e definido conforme a evolução do cenário viário e das condições climáticas.

A medida busca garantir a segurança dos usuários, já que diversas vias seguem com obstruções, além da presença de máquinas e equipes trabalhando. O aplicativo Cittamobi está sendo atualizado para informar os horários de passagem dos ônibus e eventuais alterações de itinerário. A orientação é evitar deslocamentos desnecessários.

Devido ao fechamento de vias importantes e dificuldades de acesso a determinadas regiões, parte das linhas opera por rotas alternativas.

Linhas que permanecem em funcionamento:

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 150, 151, 155, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 218, 220, 222, 226, 239, 249, 259, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 311, 313, 315, 321, 322, 325, 326, 331, 332, 399, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 411, 412, 413, 415, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 447, 448, 500, 501, 502, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 560, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 618, 620, 621, 622, 626, 636, 640, 646, 647, 700, 701, 703, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 751, 753, 757, 761 e 766.

Considerando as condições das vias, os veículos poderão ser recolhidos às garagens antes dos horários habituais.