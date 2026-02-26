A Prefeitura de Juiz de Fora atualizou, na manhã desta quinta-feira (26), os dados sobre a tragédia provocada pelas fortes chuvas que atingiram o município. As informações são divulgadas em articulação com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros.

Até o momento, são 43 óbitos confirmados. A estimativa é de que mais de 3,5 mil pessoas estejam desabrigadas, recebendo apoio da Prefeitura para acolhimento e acomodação provisória.

Desde segunda-feira, a Defesa Civil municipal registrou 1.257 ocorrências relacionadas às chuvas, incluindo deslizamentos, alagamentos, desabamentos e situações de risco estrutural.

