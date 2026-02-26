Juiz de Fora realizou o fechamento preventivo de duas vias em razão de risco à vida. A Estrada Engenheiro Gentil Forn, no Jardim Glória, e a Rua Benjamin Guimarães, no Democrata, permanecem com o trânsito totalmente impedido.

Na Estrada Engenheiro Gentil Forn, há risco geológico de deslizamento. Já na Rua Benjamin Guimarães, o bloqueio ocorre devido ao risco de alagamento.

Outros pontos da cidade seguem temporariamente interditados. Entre os locais de maior fluxo impactados estão o Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no Centro, e a Avenida Olavo Bilac, conhecida como Curva da Miséria, no bairro Cerâmica.

Confira a lista completa de interdições:

Avenida Barão do Rio Branco (Mergulhão), Centro

Estrada Engenheiro Gentil Forn (entre a rotatória do Vale do Ipê e o cruzamento com a Rua José Lourenço Kelmer)

Rua Benjamin Guimarães, Democrata

Avenida Olavo Bilac (Curva da Miséria), Cerâmica

Rua Filonilia Carlota de Jesus, Vila Olavo Costa

Rua Francisco Altomar, Ipiranguinha

Rua Professor Clóvis Jaguaribe, Bom Pastor

Rua Acácia do Paraibuna, Bom Pastor

Rua Eunice Weaver, Carlos Chagas

Rua Sebastião Nunes da Costa, Jardim de Alá

Rua Leonora Goretti, Linhares

Rua Anhanguera, Bom Pastor

Rua Goiás, São Bernardo

Rua Antônio Fellet, Vale do Ipê

Rua Júlio Menini, Borboleta

Rua Carlos Palmer, Vila Ozanan

Rua Abílio José Gomes, Vila Ozanan

Rua Artesão Antônio de Oliveira, Adolfo Vireque

Agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) atuam na implantação e reforço da sinalização nos pontos de bloqueio, orientando condutores e monitorando continuamente as condições de tráfego no município.

Os painéis de mensagens viárias seguem indicando os desvios. Com a chegada de mais cinco painéis móveis, a cidade passa a contar com 18 equipamentos, entre fixos e móveis, para apoio à comunicação em situações emergenciais.

O aplicativo Waze também emite alertas atualizados sobre os fechamentos, contribuindo para que os usuários planejem rotas alternativas com maior segurança.