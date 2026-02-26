Juiz de Fora realizou o fechamento preventivo de duas vias em razão de risco à vida. A Estrada Engenheiro Gentil Forn, no Jardim Glória, e a Rua Benjamin Guimarães, no Democrata, permanecem com o trânsito totalmente impedido.
Na Estrada Engenheiro Gentil Forn, há risco geológico de deslizamento. Já na Rua Benjamin Guimarães, o bloqueio ocorre devido ao risco de alagamento.
Outros pontos da cidade seguem temporariamente interditados. Entre os locais de maior fluxo impactados estão o Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco, no Centro, e a Avenida Olavo Bilac, conhecida como Curva da Miséria, no bairro Cerâmica.
Confira a lista completa de interdições:
Avenida Barão do Rio Branco (Mergulhão), Centro
Estrada Engenheiro Gentil Forn (entre a rotatória do Vale do Ipê e o cruzamento com a Rua José Lourenço Kelmer)
Rua Benjamin Guimarães, Democrata
Avenida Olavo Bilac (Curva da Miséria), Cerâmica
Rua Filonilia Carlota de Jesus, Vila Olavo Costa
Rua Francisco Altomar, Ipiranguinha
Rua Professor Clóvis Jaguaribe, Bom Pastor
Rua Acácia do Paraibuna, Bom Pastor
Rua Eunice Weaver, Carlos Chagas
Rua Sebastião Nunes da Costa, Jardim de Alá
Rua Leonora Goretti, Linhares
Rua Anhanguera, Bom Pastor
Rua Goiás, São Bernardo
Rua Antônio Fellet, Vale do Ipê
Rua Júlio Menini, Borboleta
Rua Carlos Palmer, Vila Ozanan
Rua Abílio José Gomes, Vila Ozanan
Rua Artesão Antônio de Oliveira, Adolfo Vireque
Agentes de transporte e trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) atuam na implantação e reforço da sinalização nos pontos de bloqueio, orientando condutores e monitorando continuamente as condições de tráfego no município.
Os painéis de mensagens viárias seguem indicando os desvios. Com a chegada de mais cinco painéis móveis, a cidade passa a contar com 18 equipamentos, entre fixos e móveis, para apoio à comunicação em situações emergenciais.
O aplicativo Waze também emite alertas atualizados sobre os fechamentos, contribuindo para que os usuários planejem rotas alternativas com maior segurança.