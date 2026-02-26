Um novo deslizamento de terra foi registrado na parte alta do bairro Parque Jardim Burnier, em Juiz de Fora, na tarde desta quinta-feira (26), ampliando o cenário de preocupação na região já afetada pelas fortes chuvas dos últimos dias. A área foi totalmente isolada pelas autoridades e moradores precisaram deixar suas casas por medida de segurança. A Defesa Civil segue monitorando o local devido ao risco de novos deslizamentos.

De acordo com as equipes que atuam na ocorrência, o solo permanece instável e há possibilidade de novos movimentos de terra, especialmente em períodos de chuva. A orientação é para que moradores de áreas consideradas de risco não retornem às residências até nova avaliação técnica.

Número de vítimas sobe para 12 só no Bairro

Subiu para 12 o número de corpos encontrados após o grande deslizamento que atingiu um conjunto de casas no bairro Parque Jardim Burnier. Nessa quarta-feira (25), mais três vítimas foram localizadas pelas equipes de resgate. Outras nove pessoas, da mesma família, seguem desaparecidas sob os escombros.

