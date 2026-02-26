As fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora na noite desta quarta-feira (25) provocaram o desabamento de casas no bairro Jardim Natal, após o desmoronamento de um barranco que cedeu com o grande volume de água acumulado.

De acordo com a Defesa Civil, mais de 100 milímetros de chuva foram registrados em poucas horas, o que deixou o solo encharcado e instável, contribuindo para o colapso da encosta e atingindo várias residências da região.

Em entrevista ao Acessa, o morador Mário relatou que perdeu a casa, mas conseguiu sair a tempo após ser alertado pela Defesa Civil. Segundo ele, o aviso foi fundamental para evitar uma tragédia ainda maior.

“Perdi tudo. A gente conseguiu sair a tempo por causa do alerta da Defesa Civil. Só deu para tirar poucas coisas”, contou o morador, que acompanhou o desmoronamento do barranco que atingiu as casas próximas.

Equipes da Defesa Civil estão no local para avaliar os danos, isolar a área e orientar os moradores sobre o risco de novos deslizamentos, já que o terreno permanece instável devido às chuvas recentes.

Moradores afetados foram retirados de suas casas por medida de segurança, e alguns estão sendo acolhidos por familiares e vizinhos. A área segue sob monitoramento, enquanto técnicos analisam as condições do solo e o risco de novos desmoronamentos.



