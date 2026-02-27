Um deslizamento de terra registrado na noite desta quinta-feira (26) atingiu o Bairro Bom Clima e terminou em tragédia. Na manhã desta sexta-feira (27), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmou a morte de um jovem de 26 anos no local. Ainda segundo o SAMU, outras duas vítimas foram resgatadas com vida.

Segundo as primeiras informações, uma grande quantidade de terra deslizou e atingiu a área onde a vítima estava. Equipes de resgate foram acionadas ainda durante a noite para atender a ocorrência. O jovem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na manhã seguinte.

Moradores relataram momentos de desespero com o barulho do desmoronamento e a correria para tentar ajudar.

A área passa por avaliação da Defesa Civil, que orienta a população a redobrar a atenção em locais com risco de novos deslizamentos, principalmente em regiões de encosta.

