A cidade de Juiz de Fora vive dias de luto após as tempestades que atingiram a Zona da Mata. De acordo com o balanço mais recente, divulgado na manhã desta sexta-feira (27), 56 pessoas morreram no município em consequência direta das fortes chuvas e deslizamentos de terra.

Mais do que um número, são histórias interrompidas, famílias devastadas e bairros inteiros marcados pela dor. As vítimas foram encontradas em diferentes pontos da cidade, muitas delas soterradas após o desmoronamento de encostas e o colapso de imóveis em áreas vulneráveis.

As buscas por desaparecidos continuam, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, além de voluntários e agentes da Defesa Civil. Máquinas pesadas e cães farejadores seguem atuando em regiões onde ainda há expectativa de localizar vítimas.

O cenário é de destruição em diversos bairros atingidos. Casas foram reduzidas a escombros, ruas ficaram cobertas de lama e famílias precisaram deixar tudo para trás. A prefeitura decretou situação de calamidade pública, enquanto estruturas emergenciais foram montadas para acolher os desabrigados.



