O corpo da menina Sofia, de 6 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (27), após os deslizamentos registrados em Juiz de Fora, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade. O caso ocorreu no Bairro Parque Burnier, uma das áreas afetadas pelos desmoronamentos.
O Acessa conversou na manhã desta sexta-feira com a Mylena Oliveira, irmã de Sofia que destacou que as únicas informações verdadeiras eram as da família, pois anteriormente já haviam publicado o encontro do corpo, o que não era verdade.
Após encontrarem o corpo de Sofia, as Equipes do Corpo de Bombeiros encerram as buscas no Parque Burnier, pois todos os desaparecidos já foram encontrados.
Corpo | Desaparecida | Escombros