O corpo da menina Sofia, de 6 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (27), após os deslizamentos registrados em Juiz de Fora, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade. O caso ocorreu no Bairro Parque Burnier, uma das áreas afetadas pelos desmoronamentos.

O Acessa conversou na manhã desta sexta-feira com a Mylena Oliveira, irmã de Sofia que destacou que as únicas informações verdadeiras eram as da família, pois anteriormente já haviam publicado o encontro do corpo, o que não era verdade. 

Após encontrarem o corpo de Sofia, as Equipes do Corpo de Bombeiros encerram as buscas no Parque Burnier, pois todos os desaparecidos já foram encontrados. 

Tags:
Corpo | Desaparecida | Escombros

Reprodução Redes Sociais - Menina segue desaparecida nos escombros em Juiz de Fora

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: