Na manhã desta sexta-feira(27), a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) liberou o trânsito no Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco e na Ponte Domingos Alves Pereira, a “ponte vermelha”, em Santa Terezinha.

O trânsito permanece com interdições em diferentes regiões. As informações sobre os fechamentos das vias estão sendo atualizadas em tempo real nos aplicativos Waze e Google Maps. Por meio dessas plataformas os condutores podem planejar os deslocamentos com mais segurança e previsibilidade.

Fechamentos com cancelas

A Estrada Engenheiro Gentil Forn, no Jardim Glória, e a Rua Benjamin Guimarães, no Democrata, permanecem com o trânsito totalmente impedido preventivamente. A SMU realizou o fechamento com cancelas, barreiras físicas fixas para impedir o fluxo nos dois locais.

Na Estrada Engenheiro Gentil Forn, há risco geológico de deslizamento. Já na Rua Benjamin Guimarães, o bloqueio ocorre devido ao risco de alagamento.

Confira a lista completa de vias com interdição total (em atualização):

Adolfo Vireque
Rua Artesão Antônio de Oliveira

Bom Pastor
Rua Professor Clóvis Jaguaribe
Rua Acácia do Paraibuna
Rua Anhanguera

Carlos Chagas
Ponte Ponte Carlos Chagas
Rua Eunice Weaver

Cerâmica
Avenida Olavo Bilac

Costa Carvalho
Rua Cel. Marcelino Gonçalves

Democrata
Rua Benjamim Guimarães

Dom Bosco
Rua Monsenhor Gustavo Freire

Ipiranguinha
Rua Francisco Altomar

Jardim de Alá
Rua Sebastião Nunes da Costa

Linhares
Rua Leonora Goretti

Parque das Águas
Avenida Senhor dos Passos
Rua Prof. Francisco Faria

Santa Cecília
Rua Dr. Atair Calais Lessa

São Bernardo
Rua Goiás

Vale do Ipê
Rua Antônio Fellet
Alameda Eng. Gentil Forn
Rua Júlio Menini

Vila Ozanan
Rua Carlos Palmer
Rua Abílio José Gomes

Vila Olavo Costa
Rua Filonilia Carlota de Jesus

 

Petterson Marciano - Trânsito em Juiz de Fora

