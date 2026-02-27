Na manhã desta sexta-feira(27), a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) liberou o trânsito no Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco e na Ponte Domingos Alves Pereira, a “ponte vermelha”, em Santa Terezinha.

O trânsito permanece com interdições em diferentes regiões. As informações sobre os fechamentos das vias estão sendo atualizadas em tempo real nos aplicativos Waze e Google Maps. Por meio dessas plataformas os condutores podem planejar os deslocamentos com mais segurança e previsibilidade.

Fechamentos com cancelas

A Estrada Engenheiro Gentil Forn, no Jardim Glória, e a Rua Benjamin Guimarães, no Democrata, permanecem com o trânsito totalmente impedido preventivamente. A SMU realizou o fechamento com cancelas, barreiras físicas fixas para impedir o fluxo nos dois locais.

Na Estrada Engenheiro Gentil Forn, há risco geológico de deslizamento. Já na Rua Benjamin Guimarães, o bloqueio ocorre devido ao risco de alagamento.

Confira a lista completa de vias com interdição total (em atualização):

Adolfo Vireque

Rua Artesão Antônio de Oliveira

Bom Pastor

Rua Professor Clóvis Jaguaribe

Rua Acácia do Paraibuna

Rua Anhanguera

Carlos Chagas

Ponte Ponte Carlos Chagas

Rua Eunice Weaver

Cerâmica

Avenida Olavo Bilac

Costa Carvalho

Rua Cel. Marcelino Gonçalves

Democrata

Rua Benjamim Guimarães

Dom Bosco

Rua Monsenhor Gustavo Freire

Ipiranguinha

Rua Francisco Altomar

Jardim de Alá

Rua Sebastião Nunes da Costa

Linhares

Rua Leonora Goretti

Parque das Águas

Avenida Senhor dos Passos

Rua Prof. Francisco Faria

Santa Cecília

Rua Dr. Atair Calais Lessa

São Bernardo

Rua Goiás

Vale do Ipê

Rua Antônio Fellet

Alameda Eng. Gentil Forn

Rua Júlio Menini

Vila Ozanan

Rua Carlos Palmer

Rua Abílio José Gomes

Vila Olavo Costa

Rua Filonilia Carlota de Jesus