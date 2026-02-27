Na manhã desta sexta-feira(27), a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) liberou o trânsito no Mergulhão da Avenida Barão do Rio Branco e na Ponte Domingos Alves Pereira, a “ponte vermelha”, em Santa Terezinha.
O trânsito permanece com interdições em diferentes regiões. As informações sobre os fechamentos das vias estão sendo atualizadas em tempo real nos aplicativos Waze e Google Maps. Por meio dessas plataformas os condutores podem planejar os deslocamentos com mais segurança e previsibilidade.
Fechamentos com cancelas
A Estrada Engenheiro Gentil Forn, no Jardim Glória, e a Rua Benjamin Guimarães, no Democrata, permanecem com o trânsito totalmente impedido preventivamente. A SMU realizou o fechamento com cancelas, barreiras físicas fixas para impedir o fluxo nos dois locais.
Na Estrada Engenheiro Gentil Forn, há risco geológico de deslizamento. Já na Rua Benjamin Guimarães, o bloqueio ocorre devido ao risco de alagamento.
Confira a lista completa de vias com interdição total (em atualização):
Adolfo Vireque
Rua Artesão Antônio de Oliveira
Bom Pastor
Rua Professor Clóvis Jaguaribe
Rua Acácia do Paraibuna
Rua Anhanguera
Carlos Chagas
Ponte Ponte Carlos Chagas
Rua Eunice Weaver
Cerâmica
Avenida Olavo Bilac
Costa Carvalho
Rua Cel. Marcelino Gonçalves
Democrata
Rua Benjamim Guimarães
Dom Bosco
Rua Monsenhor Gustavo Freire
Ipiranguinha
Rua Francisco Altomar
Jardim de Alá
Rua Sebastião Nunes da Costa
Linhares
Rua Leonora Goretti
Parque das Águas
Avenida Senhor dos Passos
Rua Prof. Francisco Faria
Santa Cecília
Rua Dr. Atair Calais Lessa
São Bernardo
Rua Goiás
Vale do Ipê
Rua Antônio Fellet
Alameda Eng. Gentil Forn
Rua Júlio Menini
Vila Ozanan
Rua Carlos Palmer
Rua Abílio José Gomes
Vila Olavo Costa
Rua Filonilia Carlota de Jesus