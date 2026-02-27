Os atendimentos do Departamento de Gestão de Demandas Especiais (DGDE), localizado na Rua Halfeld, nº 1400, em Juiz de Fora, estão temporariamente suspensos devido à evacuação e interdição da via onde funciona a unidade.

Com a medida, ficam interrompidos os atendimentos realizados por assistentes sociais e nutricionistas, além da entrega de medicamentos, dietas e fraldas feita pelo departamento.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os atendimentos que estavam agendados serão remarcados. A pasta informou ainda que divulgará novas orientações sobre a retomada dos serviços pelos canais oficiais do município.