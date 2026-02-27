A Cemig informou que o sistema elétrico em Juiz de Fora opera dentro da normalidade, apesar dos impactos provocados pelas chuvas. Segundo a concessionária, não há grandes blocos de clientes sem energia e, no momento, os registros se concentram em ocorrências pontuais.

Leia a nota completa.

A Cemig informa que, do ponto de vista estrutural, o sistema elétrico opera dentro da normalidade diante do cenário, não existem grandes blocos de clientes desligados e, de acordo com a última atualização, permanecem somente casos pontuais de falta de energia. Neste momento, as equipes atuam, especificamente, em ocorrências na rede elétrica provocadas pelos deslizamentos, em locais mais críticos.

A empresa conta com mais de 230 profissionais em campo, entre engenheiros, técnicos e eletricistas que estão trabalhando de forma ininterrupta, para o restabelecimento total do sistema o mais breve possível.

A Cemig segue à disposição da prefeitura de Juiz de Fora, apoiando o Comitê de Crises e dando prioridade aos atendimentos seguindo as orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

