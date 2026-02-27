As buscas continuam em Juiz de Fora por três pessoas que seguem desaparecidas após os deslizamentos e desabamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias.

O Corpo de Bombeiros atua neste momento em três frentes principais: no Bairro Paineiras, no Bairro JK (na comunidade Parque Burnier) e na região de Linhares/Três Moinhos. Nessas áreas, as equipes concentram esforços na tentativa de localizar as vítimas que ainda não foram encontradas.

Os trabalhos envolvem escavação manual, uso de máquinas pesadas e apoio de cães farejadores, além do monitoramento constante das condições do solo, já que há risco de novos deslizamentos.





