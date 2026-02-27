A Polícia Civil de Minas Gerais iniciou, nesta sexta-feira (27), uma ação especial para emissão de documentos de identidade a vítimas das chuvas em Juiz de Fora. O atendimento é realizado na Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves, na Rua Luiz Favero, 383, no bairro Bom Jardim, local que também funciona como abrigo para famílias atingidas.

A iniciativa segue ao longo do fim de semana e conta com equipes da corporação no município, com apoio do Instituto de Identificação. O objetivo é garantir que as pessoas afetadas tenham acesso à documentação básica, necessária para solicitar benefícios, acessar serviços públicos e reorganizar a rotina.

Segundo o chefe do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora, delegado Eurico da Cunha Neto, a medida busca dar suporte imediato às famílias que perderam documentos durante os temporais. “Sabemos que muitas famílias perderam não apenas suas casas, mas também documentos essenciais. Nossas equipes estão mobilizadas para facilitar a emissão diretamente no local de acolhimento, garantindo acesso a direitos e serviços”, afirmou.

Orientações

A Polícia Civil orienta que quem ainda tiver qualquer documento, mesmo danificado, leve ao ponto de atendimento. Caso não possua os originais, é possível apresentar cópias, certidão de nascimento ou casamento, boletim de ocorrência, comprovantes digitais no celular (como e-mails ou aplicativos oficiais) ou informações que ajudem na identificação, como nome completo, filiação, data e local de nascimento.

A ausência total de documentos não impede o atendimento. Cada caso será analisado individualmente, considerando que muitas vítimas perderam todos os pertences devido às chuvas.

