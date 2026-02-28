As famílias impactadas pelas fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora podem solicitar benefícios sociais e acessar medidas emergenciais disponibilizadas pelo Governo Federal.

Entre as medidas está a liberação do saque do FGTS por motivo de calamidade. O trabalhador pode retirar até R$6.220, limitado ao saldo disponível na conta, em caso de necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a residência. A liberação ocorre após declaração oficial da Defesa Civil.

Para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Bolsa Família, os valores serão liberados no primeiro dia do calendário de pagamento do mês, independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS). Quem perdeu o cartão poderá sacar o benefício por meio da Declaração Especial de Pagamento.

O documento pode ser retirado no CRAS Centro, localizado na Rua Halfeld, 450, 4º andar, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Além disso, os prazos para atualização cadastral e processos de averiguação dos beneficiários afetados serão prorrogados, com o objetivo de evitar bloqueios ou cancelamentos indevidos durante o período de calamidade.

Chuvas | FGTS | juiz de fora