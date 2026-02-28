A Defesa Civil realizou, nessa sexta-feira (27), a evacuação preventiva de ruas em diferentes pontos de Juiz de Fora devido à instabilidade do solo provocada pelas chuvas dos últimos dias.

Segundo o órgão, a medida busca reduzir riscos diante da possibilidade de deslizamentos e comprometimento da estrutura de vias e imóveis. A ação ocorre de forma preventiva, após vistorias técnicas que identificaram situações de perigo em determinadas localidades.

A orientação é para que moradores das áreas afetadas sigam as recomendações das equipes no local e acompanhem as atualizações pelos canais oficiais do município. Confira a lista de ruas evacuadas:

Ruas evacuadas no Três Moinhos

Rua Maria Florice dos Santos

Rua João Luzia

Rua José de Castro Ribeiro

Rua José Luiz Flores

Rua Manoel Clemente

Rua Vicente Paulo Bacelar

Rua Natalina de Andrade Guerra

Ruas evacuadas no Vila Ideal

Avenida Antônio Miranda

Rua Giuseppe Novelino

Rua Jorge Angel Livraga

Rua José Monteiro

Rua Vera Consuelo Nascimento

Rua Miracema

Ruas evacuadas no Paineiras, todas no trecho acima da Olegário Maciel

Rua Luís Sansão

Rua Pasteur

Rua Constantino Paleta

Rua Marechal Deodoro

Rua Halfeld

Rua Renato Cruz Frederico

Rua do Carmelo

Rua Redentor

Ruas evacuadas no Esplanada

Rua Mammed Camilo

Rua Nicolau Capelli

Rua Walquirio Seixas de Faria

Rua Expedicionário Antônio Novaes (Monte Castelo)

Ruas Evacuadas no Dom Bosco

Ruas Silvério da Silveira

Rua José Claro Dia

Rua Katia Falconi

Ruas evacuadas no Jardim Natal

Rua Doutor Augusto Eckman

Rua Tenten Lucas Drumond

Ruas evacuadas no Joquei I

Rua Detetive José Felipe

Ruas evacuadas no Parque Burnier

Rua Natalino Jose de Paula

Rua C

Rua José Roque Souza

Final da Rua Adelaide Campos de Resende

Final da Rua Francisco Gonçalo de Faria

Ruas evacuadas no Santa Rita

Rua Urias Fonseca

Ruas evacuadas no Costa Carvalho

Rua São Vicente, lado par

Av. Mascarenhas, no trecho sobre a rua São Vicente.

Ruas evacuadas no bairro Retiro

Rua José Augusto Araújo do nº 53 até o nº 205

Ruas evacuadas no Vitorino Braga

Rua do Monte do nº 314 até o nº 388

Ruas evacuadas no Cruzeiro do Sul

R. Valdomiro Elói do Amaral até a esquina com a Rua Benício de Souza Rocha

Ruas evacuadas no Santos Anjos

Rua Rosalina Praxedes do nº 34 até o nº316

