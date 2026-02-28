A Defesa Civil realizou, nessa sexta-feira (27), a evacuação preventiva de ruas em diferentes pontos de Juiz de Fora devido à instabilidade do solo provocada pelas chuvas dos últimos dias.
Segundo o órgão, a medida busca reduzir riscos diante da possibilidade de deslizamentos e comprometimento da estrutura de vias e imóveis. A ação ocorre de forma preventiva, após vistorias técnicas que identificaram situações de perigo em determinadas localidades.
A orientação é para que moradores das áreas afetadas sigam as recomendações das equipes no local e acompanhem as atualizações pelos canais oficiais do município. Confira a lista de ruas evacuadas:
Ruas evacuadas no Três Moinhos
Rua Maria Florice dos Santos
Rua João Luzia
Rua José de Castro Ribeiro
Rua José Luiz Flores
Rua Manoel Clemente
Rua Vicente Paulo Bacelar
Rua Natalina de Andrade Guerra
Ruas evacuadas no Vila Ideal
Avenida Antônio Miranda
Rua Giuseppe Novelino
Rua Jorge Angel Livraga
Rua José Monteiro
Rua Vera Consuelo Nascimento
Rua Miracema
Ruas evacuadas no Paineiras, todas no trecho acima da Olegário Maciel
Rua Luís Sansão
Rua Pasteur
Rua Constantino Paleta
Rua Marechal Deodoro
Rua Halfeld
Rua Renato Cruz Frederico
Rua do Carmelo
Rua Redentor
Ruas evacuadas no Esplanada
Rua Mammed Camilo
Rua Nicolau Capelli
Rua Walquirio Seixas de Faria
Rua Expedicionário Antônio Novaes (Monte Castelo)
Ruas Evacuadas no Dom Bosco
Ruas Silvério da Silveira
Rua José Claro Dia
Rua Katia Falconi
Ruas evacuadas no Jardim Natal
Rua Doutor Augusto Eckman
Rua Tenten Lucas Drumond
Ruas evacuadas no Joquei I
Rua Detetive José Felipe
Ruas evacuadas no Parque Burnier
Rua Natalino Jose de Paula
Rua C
Rua José Roque Souza
Final da Rua Adelaide Campos de Resende
Final da Rua Francisco Gonçalo de Faria
Ruas evacuadas no Santa Rita
Rua Urias Fonseca
Ruas evacuadas no Costa Carvalho
Rua São Vicente, lado par
Av. Mascarenhas, no trecho sobre a rua São Vicente.
Ruas evacuadas no bairro Retiro
Rua José Augusto Araújo do nº 53 até o nº 205
Ruas evacuadas no Vitorino Braga
Rua do Monte do nº 314 até o nº 388
Ruas evacuadas no Cruzeiro do Sul
R. Valdomiro Elói do Amaral até a esquina com a Rua Benício de Souza Rocha
Ruas evacuadas no Santos Anjos
Rua Rosalina Praxedes do nº 34 até o nº316
Tags:
Defesa Civil | Deslizamento | Instabilidade | juiz de fora