A Prefeitura de Juiz de Fora assinou, na noite dessa sexta-feira (27), o contrato para execução das obras de macrodrenagem no Bairro Industrial. O investimento será de R$95 milhões, com recursos do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento.

A intervenção tem como objetivo solucionar problemas históricos de alagamento na região, que enfrenta episódios recorrentes de enchentes há mais de cinco décadas. O prazo estimado para execução das obras é de até 27 meses. A empresa responsável será a ETC Tecnologia em Construções.

O projeto chegou a prever a contratação de empréstimo com autorização da Câmara Municipal, mas posteriormente foi incluído no PAC, garantindo o repasse de recursos federais.

Como serão as obras

As intervenções serão divididas em três frentes principais.

A primeira prevê a canalização e recanalização do córrego no trecho entre a linha férrea e o Acesso Norte, com construção de estrutura semelhante ao muro do Rio Paraibuna. Também está previsto o alteamento das margens para evitar transbordamentos e o retorno da água para as residências.

A segunda etapa inclui a reformulação completa da rede de microdrenagem e a separação do sistema de esgoto, medida que busca evitar o refluxo pelas bocas de lobo. A água será direcionada para um reservatório de amortecimento, onde ficará armazenada até que o nível do Rio Paraibuna permita o bombeamento. No local, está prevista ainda a construção de um parque linear.

Já a terceira fase contempla a requalificação urbanística do bairro, com repavimentação das vias, reconstrução de calçadas, implantação de jardins de chuva e calçadas drenantes, soluções que ampliam a capacidade de absorção da água e reduzem riscos em eventos climáticos extremos.

A expectativa é que a ordem de serviço para elaboração do projeto executivo seja emitida nos próximos dias.

Tags:

Drenagem | Obras | Prefeitura