A Prefeitura de Juiz de Fora informou que unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) estarão abertas neste sábado (28) e domingo (1º), das 9h às 13h, para atendimento à população atingida pelas chuvas.

A iniciativa tem como objetivo orientar moradores sobre benefícios socioassistenciais, direitos, benefícios eventuais e outros serviços da política de assistência social.

Estarão em funcionamento as seguintes unidades:

CRAS Linhares – Rua Diva Garcia, 1.811

CRAS Vitorino Braga – Praça Senador Teotônio Vilela, s/nº

CRAS Costa Carvalho – Rua Costa Carvalho, 07

CRAS Centro – Rua Halfeld, 450, 4º andar

CRAS Olavo Costa – Rua Jacinto Marcelino, 25

Feiras suspensas

A prefeitura também informou que a Feira de Domingo, realizada na Avenida Brasil, e a Feira da Pechincha não ocorrerão neste domingo (1º).

A suspensão temporária foi motivada pela mobilização de maquinário pesado e caminhões que seguem atuando nas ações de limpeza e recuperação das vias públicas após as fortes chuvas que atingiram o município.

