A Polícia Civil de Minas Gerais realiza neste sábado (28), das 9h às 17h, uma ação para emissão de carteiras de identidade em Juiz de Fora. O atendimento acontece na Escola Municipal Professora Marlene Barros, localizada na Rua Cecília Filgueiras Favero, nº 137, no bairro Linhares.

A mudança de local foi definida para facilitar o acesso de pessoas que estão abrigadas em decorrência das chuvas, ampliando o alcance do serviço.

Ao fim do dia, será avaliada a necessidade de continuidade da ação em outros pontos da cidade, de acordo com a demanda registrada.

