Juiz de Fora já registra 8.584 pessoas desalojadas e desabrigadas em decorrência das fortes chuvas que atingem o município. O dado consta em boletim divulgado às 10h50 deste sábado (28) pela Prefeitura, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estadual. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que o número de mortes permanece em 63.

Desde a última segunda-feira (23), a Defesa Civil contabilizou 2.367 ocorrências na cidade.

Os dados fazem parte do monitoramento oficial realizado pelos órgãos municipais e estaduais, que seguem atuando nas ações de resgate, atendimento às vítimas e avaliação de áreas de risco.

