O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais localizou a última vítima que estava desaparecida em decorrência das chuvas em Juiz de Fora nesse sábado (28). A criança, de 9 anos, era procurada no bairro Paineiras e foi encontrada após cinco dias de trabalho das equipes de busca e salvamento.

O menino era filho de Jaqueline Vicente, de 33 anos, que chegou a ser resgatada com vida dos escombros da casa que desabou na segunda-feira (23), mas morreu posteriormente no hospital.

Desde o primeiro acionamento, os bombeiros atuaram com equipes em campo dia e noite, com apoio de cães de busca, drones e monitoramento constante das áreas atingidas. As estratégias foram ajustadas ao longo dos dias, conforme as condições do solo e o volume de chuva. O trabalho contou ainda com a integração de forças de segurança, Defesa Civil e apoio da comunidade.

Com a localização da criança, chega a 65 o número de mortes confirmadas em decorrência da tragédia no município.

De acordo com dados da Prefeitura e da Defesa Civil, mais de 8.584 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas, e 2.679 ocorrências foram registradas desde a última segunda-feira (23).

