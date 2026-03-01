Cães e gatos atingidos pelas fortes chuvas que devastaram Juiz de Fora estão recebendo atendimento veterinário emergencial e gratuito no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Os atendimentos ocorrem das 8h às 18h, com possibilidade de encerramento às 16h em caso de novo temporal.

A ação é realizada pelo curso de Medicina Veterinária da instituição e oferece suporte clínico imediato a animais expostos à água contaminada, ferimentos e ao risco de doenças como a leptospirose, cenário que se agravou após a enchente que destruiu casas e deixou famílias em situação de vulnerabilidade.

O serviço inclui avaliação clínica, curativos, manejo de feridas, procedimentos ambulatoriais e orientação aos tutores. Casos que necessitem de cirurgia ou internação são encaminhados para clínicas externas. O agendamento deve ser feito previamente pelo telefone (32) 99912-4410. A orientação é que os responsáveis levem a carteira de vacinação do animal, caso tenham.

Segundo a coordenadora do curso de Medicina Veterinária, Patrícia Sartori, a resposta rápida é essencial para evitar complicações. “Após enchentes, os animais ficam expostos à lama, à água contaminada e ao estresse intenso. Isso aumenta o risco de infecções e zoonoses. Nosso papel é estabilizar, orientar e prevenir que a situação se agrave”, afirma.

Nos últimos dias, 35 animais foram resgatados por servidores da Secretaria do Bem-Estar Animal do município, muitos deles soterrados ou feridos. Especialistas alertam que o cuidado com os pets também é uma medida de saúde pública, ao reduzir o risco de disseminação de doenças em um momento de fragilidade coletiva.

Campanha de doações

Além do atendimento clínico, a instituição iniciou uma campanha de arrecadação para auxiliar no acolhimento e recuperação dos animais resgatados.

São recebidas doações de cobertores, toalhas, caminhas, potes de alimentação, shampoo, medicamentos veterinários, ração e coleiras.

Os itens serão destinados a animais que permanecem desabrigados ou em processo de recuperação.

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora fica na Avenida Presidente João Goulart, 600, no bairro Cruzeiro do Sul.

